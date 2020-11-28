〈貴金屬盤後〉黃金黑五摜破1800美元支撐點 創2個月最大單週跌幅

週五 (27 日) 交易，黃金和白銀大幅收低，令本週創 9 月下旬以來最大單週跌幅，係因新冠疫苗的正面消息持續驅使投資者奔向股市，遠離被視為避險工具的貴金屬。

週四感恩節休市後，週五金屬市場較以往提早一小時收市。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 週五報告寫道，「摜破 1850 美元的支撐點後，已挫傷黃金中期趨勢，為進一步修正打開了空間。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 23.10 美元或 1.3%，收每盎司 1788.10 美元。(此為交易最活躍契約)

12 月交割的黃金期貨價格下跌 23.60 美元或 1.3%，收每盎司 1781.90 美元。(此為最近月契約)

週五黃金交易價格遠低於其 200 日移動均線 1802.11 美元，技術分析師將該領域視為黃金的支撐點。目前的交易價格為黃金自 7 月初以來最低點。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 週五報告指出，黃金空頭近期下一個下行目標價是將期貨價格跌破紮實的技術支撐點 1700 美元。

3 月白銀期貨價格下跌 80.7 美分或 3.4%，收每盎司 22.639 美元。(交易最活絡契約)

12 月白銀期貨價格下跌 80.9 美分或 3.5%，收每盎司 22.639 美元。(最近月契約)

以最近月契約價格計算，本週黃金期貨跌幅超過 4%，為 9 月 25 日止的當週以降最大單週跌幅；FactSet 數據顯示，白銀跌幅約莫 7%，也是 9 月下旬以來最大單週跌幅，白銀已連續 3 週下跌，為 5 月 1 日以來最長連續週下行趨勢。

儘管美元走疲，且公債殖利率下降，黃金卻仍下行。ICE 美元指數週五下降至 91.93，觸及 3 年低點。10 年期公債殖利率下降 1.9 個基點，達 0.859%。

其他金屬商品交易

3 月交割的銅期貨價格上漲 8.7 美分或 2.6%，收每磅 3.4175 美元。

12 月交割的銅期貨價格上漲 9 美分或 2.7%，收每磅 3.3995 美元。

銅期貨價格本週上漲約 4%。