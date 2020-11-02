印尼強制雇主負擔移工安置費明年上路 許銘春：開發其他來源國

印尼要求雇主負擔移工安置費，將在明年元旦起上路，引發國內反彈，勞動部長許銘春今 (2) 日表示，依據過往台印雙邊會議的結論，有任何變動都需要充分告知另一方，不接受片面施行，目前正請外交部協助，希望能開發其他適當的移工來源國。

印尼為我國社福移工最大輸出國，占比高達 77%，約有 20.1 萬人；產業移工占比 16%，僅次越南、菲律賓，約有 7.4 萬人，合計有超過 27.5 萬名印尼移工在台工作。

印尼當局日前宣布，自明年 1 月起，強制實施雇主負擔新制，包含往來機票、仲介服務費、護照及簽證費用等，引發台灣社福團體及產業的反彈，預估申請 1 名印尼籍移工將額外增加 7 至 10 萬元的費用，等同於暴增支出上看 275 億元。

許銘春今天前往立法院備詢前說明，勞動部已在 10 月 28 日收到印尼駐台機構回函，但文件內容僅列出適用行業、雇主應負擔費用的 11 個項目，並告知這項措施非針對台灣，新加坡、馬來西亞、香港等 14 國也同步施行，其他部分未具體說明，也沒有明確告知需要支付多少費用。

許銘春強調，會持續跟印尼接洽，請對方提供具體資料，但也提醒印尼當局，依照過往雙邊會議的結論，如果有任何變動，都需要充分告知另外一方，並經過雙方溝通協調，若只是片面告知就要施行，勞動部無法接受。

許銘春表示，之前已經請外交部協助，評估其他適當的移工來源國，目前持續接洽中，如果有具體結果會再告知。