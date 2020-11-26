小額終老保險10月新契約保費僅11億元 買氣降溫

因應我國人口老化與少子化趨勢，為普及高齡者基本保險保障，金管會從去 (2019) 年 7 月開始放寬小額終老保險規定，保險局今 (26) 日統計，今年 10 月，小額終老保險新契約保費收入 11.73 億元，僅年增約一成，比起今年上半年增幅超過五成，買氣明顯降溫。

小額終老保險是因應我國人口老化與少子化趨勢，為普及高齡者基本保險保障而推動的保險商品，目前小額終老保險包含終身壽險 (每人累計保額上限 50 萬元)，可提供被保險人身故或完全失能時的保障，保障期間為終身，並可附加 1 年期傷害保險附約 (每人累計保額上限 10 萬元)，增加因意外傷害事故所致死亡或失能的保障。

金管會表示，為便利高齡者投保，小額終老保險商品內容以簡單易懂為原則，且保費較其他同類型壽險低廉，且去年 7 月開始還放寬小額終老保險規定，一人可買一張放寬為二張，每人累計保額上限從 30 萬元拉高到 50 萬元。

此開放政策，一度讓小額終老保險熱賣，截至今年 10 月底止，小額終老保險有效契約件數逾 54 萬件，較去年同期 47.6 萬件成長 13.4%；但若是只看 10 月單月銷售狀況，單月新契約件數僅有 6.76 萬件，僅年增 3.6%，低於今年上半年的增幅 32%；新契約保費收入 11.73 億元，僅年增約一成，更是遠低於今年上半年達 54% 的增幅，顯示小額終老保險成長動能趨緩。

金管會表示，目前共計有 13 家壽險業者開辦小額終老保險，小額終老保險並無投保身分限制，民眾可視自身需求適時投保小額終老保險，補足自身保險保障缺口。