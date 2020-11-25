網投三大熱銷險種出列 定期險對利率敏感度低、CP值高

據金管會資料統計，壽險業網路投保保費為 25.1 億元，前三大熱銷險種分別為利變年金、旅平險、定期壽險。惟今年以來，受到台幣走強等因素影響，利變年金優勢不若以往；相對地，定期險對利率敏感度較低，保費低廉 CP 值高。

隨著科技進步、行動裝置普及，許多原本須仰賴專業人員的諮詢或作業，現在只要透過網路便能完成，自 2015 年起可直接在網路上投保保險商品以來，伴隨開放銷售商品種類愈來愈多，加上網路平台資訊透明、傳遞快速等特性，都讓網路投保愈來愈夯。

金管會統計，2019 年產、壽險業網路投保新契約保費為 39.7 億元，較 2018 年成長 39.13%，但僅占總體保費收入不到 1%，足見仍有很大的成長空間；其中，壽險業網路投保保費為 25.1 億元，前三大熱銷險種分別為利變年金 23.7 億元、旅平險 6833 萬元、定期壽險 876 萬。

不過，國泰人壽表示，今年度受到台幣走強，避險成本持續上升，以及市場對未來利率看法保守等因素影響，利變年金優勢不若以往。而定期險對利率敏感度較低，客戶可用低保費享受到高保障，具備 CP 值佳的特性。

以「iLife 一年期定期壽險」為例，最低年繳保費僅 560 元 (25 歲女性、保額 100 萬)，使收入有限的年輕人在經濟可負擔下獲得基本的保障，一旦不幸發生事故也能支撐一段期間的家庭經濟支出，保障家人未來生活。其承保年齡為 20 至 50 歲，最高可自動續保至 65 歲，社會新鮮人可考慮規劃為人生第一張保單，而擁有一定經濟基礎的客戶亦可選擇強化身故保障。