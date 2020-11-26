疫苗研發+美大選落幕 11月股票基金翻紅大漲12%

新冠肺炎疫苗研發傳正面進展，加上美國總統大選不確定降溫，激勵風險性資產回溫，根據統計，11 月以來境外基金平均漲幅近 1 成，其中又以股票型基金漲勢相對亮眼，平均漲幅 12.18% 大勝債券型基金。

歐美陸續傳出新冠肺炎疫苗研發捷報，利多消息激勵資金再度湧入股票市場，其中今年以來深受疫情衝擊的資產搖身一變成為受惠族群，包括西德州近月原油期貨價格大漲 26% 衝上 3 月初以來高點價位、美國 S&P 500 指數中又以能源股 35% 漲幅居冠、金融股則以 19% 漲勢居次。

至於先前受資金追捧黃金，在避險需求降溫下，衝擊黃金價格逆勢走弱，黃金股票型基金平均跌幅為 7.98%，是少數下跌的基金。

進一步觀察各區域表現，能源、金融產業比重較高且過去半年表現獲後的拉美、東歐市場同樣轉趨強勢，拉美股票型基金平均漲幅達 21.86%、東歐股票型基金為 21.47%，而疫情控制較佳的亞洲市場漲幅即相對溫吞，尤其大中華股票型基金平均漲幅僅 5.31%。

隨市場風險偏好大增，具備股票部位的美國平衡型基金與全球平衡型基金平均漲幅亦到 7.85% 與 7.77%。

另外，就單純的債券型基金而言，與股市連動性較高的高收益債或新興市場債表現領先，歐洲高收益債券型基金平均漲幅為 6.32%、新興市場當地貨幣債券型基金平均漲幅為 5.18%，反觀防禦型的債券品種漲幅溫吞，美國政府債券型基金平均漲幅僅為 1.22%。