日勝生加賀屋嚴選 御節料理歡慶新年

日勝生加賀屋今年的「御節料理」即日起至 12 月 15 日開放預購，每套定價 7800 元，「御節料理」由三層澎湃的和風料理組成，富含吉祥寓意的菜色象徵滿滿祝福。

御節料理由來，主要為祈求來年順利；日勝生加賀屋指出，「御節 (おせち，osechi)」一詞與「節句 / 供（せっく，sekku）」相關，代表一年當中重要或值得慶祝的節日，這些節日所享用的料理稱為御節料理，現今多指過年期間供神的豪華料理，類似中式年夜飯圍爐的傳統。

在日本過新年時家家戶戶皆會停止炊事不驚動神明，也讓家中女性好好休息，因此元旦當天全家人聚在一起享用以冷菜為主的御節料理，便成了重要的新年習俗，祈求新的一年平安、健康。

日勝生加賀屋今年推出的御節料理，以「伊勢海老龍蝦」和「磯煮鮑魚」為主打菜色，「伊勢」與日文的「威勢」發音相似，有「朝氣、精神」的意思，而龍蝦煮熟後鮮紅的外殼代表「喜慶」、蜷曲的身子和長鬍鬚則象徵「長壽」，祝福大家新的一年都能健康、朝氣十足過每一天；磯煮鮑魚將一顆顆飽滿的鮑魚與醬汁、昆布慢火燜煮，讓鮑魚吸收湯汁精華，品嚐得到鮮味和彈牙的口感。

磯煮鮑魚。(圖：日勝生加賀屋提供)

此外，黑豆在日本有「健康、勤勞」的含義，甜甜的味道深受長者和小朋友的喜愛；甘栗蜜煮中栗子金黃的色澤像閃閃發光的財寶，象徵「財源滾滾」；伊達卷是捲成書卷狀的甜味蛋捲，有祈求「學業、事業順利」的美意；而有「子孫繁榮」吉祥含義的黃金鯡魚卵，滿滿的魚卵代表多子多孫。除上述菜色，此次推出的御節料理中還有如海老 (蝦子)、鯛魚和烏魚子等，每道皆精心費工製作，吃得到美味與好運。

加賀屋御節料理讓您在今年跨年夜擁有不同以往的味蕾饗宴，即日起至 12 月 15 日開放預購，並於 12 月 31 當日進行配送 (限大台北地區)，每套御節料理價格為 7800 元，約 3-4 人份，詳情歡迎至加賀屋官網查詢或來電洽詢，期待與家人朋友們一同享用道地豐盛的和風料理。

日勝生加賀屋嚴選 御節料理

訂購時間：即日起 - 12/15(二)

收件方式：12/31(四) 當日配送 (大台北地區) / 來店領取

定價：NT$7800 元 / 套

詳情請洽日勝生加賀屋官網查詢，或洽預購專線 02-2891-1238