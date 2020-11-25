〈富邦金法說〉為股價抱屈？總座喊股價淨值比、本益比偏低

富邦金 (2881-TW) 今 (25) 日舉辦線上法說會，獲利繳出好成績，且持續居金控獲利王，但是面對自身股價表現，總經理韓蔚廷表示，目前富邦金 PB(股價淨值比) 不到 0.8 倍、PE(本益比) 不到 6 倍，都是較低水準。

富邦金前三季稅後純益 682.06 億元，每股純益 6.38 元，雙雙稱霸金控，除了富邦人壽投資亮眼貢獻卓著，台北富邦銀行利息淨收益雙位數成長，全行放款餘額續升，尚屬表現穩健，前三季稅後純益 153.87 億元，核心收益主要來自利息淨收益及手續費淨收益，利息淨收益年成長 10%。

由於企業授信與個人放款帶動，全行放款餘額年成長 8.1%，若不含政府放款，全行放款餘額年成長達 10.6%。台幣授信餘額雙位數成長，整體企業授信餘額年成長 12.5%；中小企業授信餘額年成長 16.0%，佔企業授信比重提升至 44.6%；房屋貸款餘額年成長 8.4%，動能穩定提升；其他個人授信餘額年成長 12.5%，佔整體個人授信比重提升至 10.5%。

台北富邦銀行台外幣存款規模擴大，活存比提升帶動資金成本優化；外幣存放比雖下滑，惟加計外幣債券投資，外幣資金運用效率達 64%，以均額計比率達 72%。資產品質及備抵呆帳覆蓋率維持良好，截至 9 月底逾放比 0.18%，備抵呆帳覆蓋率 730.22%，維持優於產業平均水準。台北富邦銀行前三季財管業務手續費淨收益方面，投資商品收益較去年同期成長 23.8%，佔財管手續費收益比重提升至 60%。

台北富邦銀行存放規模穩定成長及投資商品銷售量提升，抵銷部份降息及保費下滑影響，新增信用卡有效卡數業界最高，有效卡數新增兩成，帶動信用卡手續費淨收益成長。

此外，子行富邦華一前三季存、貸款年成長分別達 42.6% 和 19.7%，帶動資產規模上升 38.2%。在淨利息收入帶動之下，稅後淨利達人民幣 3.76 億元，較去年同期大幅成長 47.7%。受惠於線上零售貸款佔比提升及存款結構優化，淨利差 (NIM) 年增 4bps；資產品質控管得宜，備抵呆帳覆蓋率與逾放比皆優於去年同期表現。

富邦華一銀行消費金融執照獲批准，而寧波分行也已經於 11 月 3 日正式開業，此為富邦華一銀行在長三角的第 17 家、也是在大陸設立的第 27 家網點，將進一步完善富邦華一在長三角都市圈的佈局。

富邦金獲利穩居獲利王寶座，但是目前股價為 45.15 元，韓蔚廷表示，目前富邦金 PB(股價淨值比) 不到 0.8 倍、PE(本益比) 不到 6 倍，都是較低水準。而股利政策政策部分，現在才 11 月，談股利有點早，但股利政策方向沒有改變，不過，因疫情還有不確定性，也要因應北富銀為系統性重要銀行 (D-SIBs) 可能產生對資本的需求，因此會整體考量才會決定配股方案。