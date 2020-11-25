【街口投信】新冠疫苗再傳佳音 精品投資超前佈署

意大利高端羽絨衣公司 Moncler 公佈的第三季度收入優於預期，但由於新冠病毒感染激增，未能提供今年最後一個重要季度的預測；不過，11 月 23 日 AstraZeneca 與牛津大學宣布，共同研發的疫苗有效性高達 90%，為市場上第三支高效性疫苗。街口投信分析，精品消費市場可望隨著疫苗的推出後，渡過產業寒冬。

Moncler 表示夏季大部分地區的商店重新開業，使中國和韓國的銷售強勁增長，並自 8 月以來在美國取得了顯著改善的業績表現，儘管歐洲仍因遊客稀少而疲軟。公司表示在第三季度結束時的業績優於預期，十月份的跡象令人鼓舞，但面臨著充滿挑戰的幾週，而當前的全球經濟和健康狀況不確定仍在。數據表現上，7 月至 9 月收入年降 15％，至 3.618 億歐元，但高於分析師的平均預期為 3.407 億歐元。

經過董事長兼 CEO Ruffini 的改頭換面後，Moncler 已成為行業中表現最好的奢侈品集團之一。由於購物者在主要市場封鎖期間無法外出，第一季度銷售下降 18％，第二季度銷售額下降幅度擴大至 50％，而第三季明顯改善。街口投信表示隨著多家疫苗即將上市，未來幾季的精品消費市場將恢復成長契機，而行業領先者，是受惠最大的族群。

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