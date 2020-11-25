營運反彈回溫 國喬樂看明年Q1產品行情

國喬 (1312-TW) 營運第三季反彈回溫，第四季以來受惠 SM、ABS 利差空間擴增，營運可望站穩高檔，國喬並樂觀看待明年首季 ABS 表現，價格、需求均可望相當不錯。

國喬主力產品為 SM 與 ABS，雖然目前塑化產品價格大多位處高檔，再漲有難度，但在需求及 SM 價格支撐下，ABS 已少有 2000 美元以下的報價。

據石化權威機構 Platts 最新調查，ABS 受惠家電產品如空調、冰箱等產品，在雙 11 活動熱銷，廠商搶料備貨，上周價格每公噸大漲 200 美元，單周漲幅高達 9.8%；PS 也順勢漲價每公噸 100 美元，漲幅 7.7%。

國喬表示，最近產品行情都不錯，SM 前陣子漲得很兇，近期稍微回檔，但仍是獲利狀態，不過，受到其他同業新產能陸續開出影響，明年第一季 SM 表現可能會較差一些，相對保守看待。

反觀 ABS 近來價格持續走強，國喬表示，ABS 產品需求暢旺，在價格續揚下，利差表現也不錯，看好 ABS 與 PS 明年第一季展望。

國喬目前台灣 SM 年產能 37 萬噸、ABS 產能 12 萬噸、PS 則是 6 萬噸，也有轉投資鎮江奇美的 85 萬噸 ABS 及 50 萬噸 PS 產能；此外，轉投資漳州奇美第一期 ABS 產能 45 萬噸，將於明年 7 月投產，為營運增添新動能。