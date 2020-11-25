〈能源盤後〉美政權可望順利移交 疫苗樂觀 原油登8個月高點

週二 (24 日) 交易，原油期貨價格大幅上漲，WTI 原油和 Brent 原油均收登 3 月市場低迷前的最高水準，係因新冠疫苗的正面消息持續振奮投資者，且美國政權移轉的過渡期轉為平順，拜登政府將入主白宮。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.85 美元或近 4.3%，收每桶 44.91 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.80 美元或近 3.9%，收每桶 47.86 美元。

兩項基準原油期貨價格均收創 3 月 5 日以來最高收盤價。

此外，週一 1 月 Brent 原油期貨價格高於 2 月期貨價格，呈現逆價差。交易者認為，逆價差現象加上正價差逐漸消失的現象可看出需求轉為積極信號。

美國瑞穗證券能源主管 Robert Yawger 報告提到，「從正價差到逆價差的轉變很大，因為儲備經濟無法奏效，逆價差這種價格結構意味著需求上升，或者供應短缺，當儲備經濟無法奏效時，庫存通常會下降，進而支撐價格。」

分析師表示，幾家製藥商在疫苗方面的進展為原油提供了看漲背景。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 表示，「樂觀主義者似乎正在佔上風，特別是因為現在幾乎天天都有疫苗成功的消息，這讓市場越來越有信心，相信經濟將迅速正常化，且支撐原油需求，儘管目前的數據一點也沒有樂觀的理由。」

儘管新冠病例持續增加，投資者對風險資產的偏好卻也提升，美股持續升高，帶動石油上漲。道指週二首次上升突破 30000 點，因川普政府啟動交接，為拜登入主白宮清除了障礙。

美國拜登當選後，美國總務署遲未啟動政權交接程序，延誤交接遭批危及國家安全，總務署 23 日下午致函拜登，雖沒有提到「拜登當選」，還稱這場選舉的真正贏家將由憲法所規定選舉程序來決定，但也告知川普政府已經做好準備，將啟動交接程序。

川普也在推特上發文表示，其團隊將著手進行與初期規定有關的工作，「做該做的事」。川普雖未承認敗選，亦未提及政權移交，但此番澄清仍可減輕投資者對政局動盪的不安。

分析師認為，OPEC + 將在下週的會議上同意推遲原定 1 月起放寬產量限制的計畫，這也是利多因素。

Weinberg 指出，不受減產協議約束的利比亞目前產量已超過 120 萬桶 / 日，利比亞國家石油公司（National Oil Corp.）表示，如果產量達到 170 萬桶 / 日，利比亞將執行 OPEC + 協議，但該水準等於該國最大產能。

「這根本背離自願減產和合作的概念。」Weinberg 說。

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