〈能源盤後〉再傳新冠疫苗好消息！Brent原油登上3月高點

週一 (23 日) 交易，原油期貨價格收高，儘管新冠疫情持續全球蔓延，但因新冠疫苗積極進展的消息頻傳，提供了支撐力。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 64 美分或近 1.5%，收每桶 43.06 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.10 美元或近 2.5%，收每桶 46.06 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油期貨創 8 月 26 日以來最高收盤價，而 Brent 原油則登上 3 月 5 日以來最高點。

ING 商品策略主管 Warren Patterson 表示，「儘管歐洲各地都處於封鎖狀態，且美國新冠病例已經突破 1200 萬人關卡，但新冠疫苗的好消息頻傳，持續帶動市場樂觀情緒。」

製藥廠阿斯利康 (AstraZeneca) (AZN-US) 週一公布研究二 / 三期臨床試驗結果，與牛津大學合作研發「牛津疫苗」AZD1222 整體有效性大約是 70.4%。

超過 2.4 萬名巴西和英國的受試者參與牛津疫苗的臨床試驗，療效的期間分析指出，當受試者接種較低劑量的疫苗時，會出現 90% 的有效性，若接種較高劑量，則出現 62% 的有效性，綜合起來的整體有效性大約是 70.4%，目前仍不確定高低劑量的差異在哪。

(低劑量：受試者先接種一半劑量 AZD1222，接著至少一個月後再接種完整劑量的第二劑。高劑量：受試者前後兩次均接種完整劑量的 AZD1222，兩次間隔 1 個月)

此前，輝瑞及 BioNTech 以及製藥商 Moderna 都發布了類似的樂觀疫苗新聞。

與此同時，根據《紐約時報》的追踪，美國週日統計新增確診人數 141641 人，且至少 834 人死亡。過去一週，美國平均每日新增 171461 人，較前 2 週的平均數提高 54%，且美國 50 個州與地區新增病例均呈現上升趨勢，對醫院和醫療健保系統造成莫大壓力。

在各地如火如荼開展的新冠疫情預計將讓美國週四感恩節活動減少，進而降低與假期相關的汽油需求。

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