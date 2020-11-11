營運落底反彈 南寶Q3純益大增7成 每股賺3.34元寫新高

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (11) 日公告第三季財報，在鞋材業務營運落底回溫、原物料價格低檔，及調整營運體質等因素帶動下，單季稅後純益 4.02 億元，較上季大增 7 成，年增 16.2%，每股純益 3.34 元，寫上市來新高。前三季稅後純益 8.72 億元，年減 2.24%，每股純益 7.23 元。

南寶第三季營收 40.1 億元，季增 16.56%，年減 10.67%，毛利率 29.77%，季增 3.84 個百分點，年增 1.2 個百分點，營益率 11.88%，季增 5.32 個百分點，年增 1.2 個百分點；稅後純益 4.02 億元，季增 71%，年增 16.2%，每股純益 3.34 元。

南寶前三季營收 110.9 億元，年減 11.9%，毛利率 27.9%，年增 0.33 個百分點，營益率 9.08%，年減 0.59 個百分點；稅後純益 8.72 億元，年減 2.24%，每股純益 7.23 元。

南寶鞋材業務第二季落底，第三季開始回溫，原物料價格也處於相對低檔行情，有利本業營運回穩。

此外，南寶也趁著疫情期間，調整產品組合與營運體質，淘汰表現不佳或產量較少的產品線，進而縮減成本，帶動生產效率提升，在費用上也撙節支出，使整體獲利較上季大幅成長。