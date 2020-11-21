〈能源盤後〉疫苗進展頻傳 掩蓋病例上升的擔憂情緒 原油連3週收高

週五 (20 日) 交易，原油期貨價格上漲，本週連續第三週收高，雖然新冠新增病例持續增加，對能源需求構成威脅，但潛在新冠疫苗的積極發展有助於緩解經濟限制與潛在能源需求減損，因此提供價格支撐力

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「本週原油在多空衝突力量下拉鋸。」

他提到，OPEC + 已暗示「可能將現行減產配額延長實施 3 個月」，且疫苗的樂觀消息可能會振奮石油多頭，「但需求相關的擔憂也持續支撐空頭想法。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 41 美分或近 1%，收每桶 42.15 美元，該期貨今日屆期，本週上漲 5%。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 52 美分或近 1.2%，收每桶 42.42 美元

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 76 美分或近 1.7%，收每桶 44.96 美元，本週漲幅 5.1%。

Otunuga 將本週漲勢歸功於美元疲弱和疫苗帶動的樂觀情緒。ICE 美元指數本週約下降 0.4%。

他表示，石油仍可能受新冠疫苗發展的影響，以及市場對「全球病例激增恐引起更多防疫限制」的擔憂心情也會影響石油。「石油中期前景可能還會受 11 月 30 日的 OPEC + 會議影響。」

RBC 資本市場分析師 Michael Tran 報告提到，整體而言，原油實體市場已證明具有彈性，大西洋沿岸原油加速消化，儘管歐洲施行封鎖禁運、美國病例激增，預計對經濟活動構成壓力、利比亞石油產量上升、OPEC + 還不清楚是否延長現行減產配額。

他提到，這些石油都運往亞洲，「那裏的需求已開始強勁增長。中國是穩定的中心，而印度也強化了國內復甦。」

「由於疫苗呼之欲出，投資者現在不願意放空市場，實物市場顯示出適度改善的跡象，表明原油將不對秤地上行。」

其他能源商品

12 月交割的汽油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 1.1752 美元，本週漲幅 4.4%。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 1.2863 美元，本週漲幅 6.8%。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.2%，收每百萬 Btu 2.65 美元，但本週大幅下跌 11.5%。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，由於天氣持續溫暖，削減了供暖需求，加上市場對產量的高水準感到訝異，所以天然氣價格暴跌。「這些因素導致過去兩週恢復了庫存注入，這在一年中這個時候發生是很不尋常的事。」