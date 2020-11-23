資誠：疫情衝擊金融業面臨七大挑戰

疫情衝擊產業連帶拖累金融業，資誠 (PwC) 發布報告點出，受疫情影響金融業將面臨哩利率、風險承受度降低等 7 大衝擊，建議可透過「4R」行動計劃因應，降低環境對產業的衝擊。

資誠表示，金融服務業的挑戰在於衡酌成本與投資，並於艱困的營運環境中找出方向，受疫情影響，產業衝擊主要七大關鍵，包括：低利率、資產減損降低風險承受能力。

資誠指出，替代性的資金提供者將在全球金融系統扮演更重要的角色；新冠肺炎疫情可望加速推動整合全球現有及規劃中的金融法令與措施；持續去全球化的趨勢，將進一步導致金融機構的規模變化與母國 GDP 緊密連動。

此外，金融機構面臨提高生產力的壓力，進而尋求營運及勞動力的數位化； 以及由客戶端驅動，以平台、生態系為基礎的金融服務業轉型，將創造新一波破壞性、去中介化的浪潮。

面對大環境劇變衝擊，資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長郭柏如表示，在思考未來的對策時，可用 ADAPT 論述為基礎，輔以 PwC 的 4R 復原方案（重新修復、重新思考、重新設計、重新建立資訊品質標準），協助金融機構在新冠時代洞悉應具備的關鍵要素以及應對未來挑戰的有效方式。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺指出，疫情入冬再度擴散機率不小，這也讓市場面臨潛在危機與未知變數，而金融業更需未雨綢繆，擬定改革計劃，因應 2021 年的未知挑戰。