〈台股盤後〉晶圓雙雄領軍、傳金權值股齊揚 朝「萬四」叩關

台股今 (23) 日由晶圓雙雄與鴻海等電子權值股領軍，加上台塑四寶與金融權值股同步走強，早盤一度大漲超過 200 點，再登歷史新高點 13921 點，朝 14000 點叩關，盤中漲幅雖收斂，但仍站穩高檔，終場大漲 161.57 點，收在 13878.01 點，成交量 2349.95 億元。

電子權值股方面，台積電盤中一度站上 498.5 元，終場上漲 1.74%，收在 496.5 元；鴻海同樣站穩盤上，上漲 0.48%，收 82.9 元；股王大立光與聯發科則表現弱勢，大立光下挫 1.73%，收在 3400 元，聯發科則小跌 0.54%，以 743 元作收。

聯電受惠外資目標價喊至 54.5 元，開盤 9 分鐘隨即攻上漲停價 36.35 元鎖死，創 2002 年 7 月以來新高，終場漲停委買單高掛超過 8 萬張，市值攀至 4514.64 億元，逼近股王大立光；在聯電強漲下，也帶動世界先進股價衝高，盤中一度站上 115 元，改寫新高價。

記憶體相關族群表現續強，鈺創亮燈漲停，南亞科、旺宏大漲超過 4%，華邦電、十銓漲幅逾 3%。

遊戲族群近來持續成為盤面焦點，歐買尬、辣椒、昱泉多檔個股亮燈漲停，網龍、棒辣椒也大漲半根停板。

法人指出，台股盤中漲幅收斂，顯示高檔調節賣壓出籠，預估本周大盤臨近 14000 點關卡有壓，短線恐陷入震盪整理格局。