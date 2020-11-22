金控法說、10月景氣燈號、最新經濟成長率預估 本周大事預告

中信金、合庫金、富邦金、新光金皆預計在本周召開法說會，市場聚焦獲利表現，以及旗下人壽投資績效與股利政策，國發會周五公布 10 月景氣燈號，可望續亮綠燈，主計總處也預計同日發布今、明年最新經濟成長率預估，以下是本周大事預告：

四金控法說中信金打頭陣 市場聚焦獲利表現

本周金控法說由中信金打頭陣，合庫金、富邦金、新光金也陸續登場，四家金控旗下皆含有銀行、人壽事業，尤其今年人壽受惠股票資本利得進帳，以及美元走弱，有助匯率避險成本降低，帶動除新光人壽外，其餘三家金控壽險前十月稅後純益年增幅皆達雙位數。

展望後市，市場聚焦，未來隨著貨幣寬鬆政策延續，銀行如何面臨低利低通膨環境挑戰，以及後續人壽的股債投資收益能否維持，都是母公司金控獲利表現的觀察重點。

國內經濟趨穩 10 月景氣燈號可望連三亮綠燈

國發會預計周五 (27 日) 公布 10 月景氣對策信號，市場看好，國內經濟逐步回穩，加上消費性電子新品第四季陸續推出，以及新興科技應用需求拉抬，出口動能可望持強，有助景氣燈號續亮綠燈，呈現連三綠。

今年最新經濟成長率預估上看 1.9%

主計總處周五 (27 日) 發布今、明年最新經濟成長率預估，官員先前表示，由於台灣第三季經濟成長率強勁成長達 3.33%，大幅優於原預期的 2.01%，若第四季與預估值持穩，台灣今年的經濟成長率將從 1.56% 調升至 1.9%，未來也不排除第四季有機會再上調，屆時全年經濟成長率上看 2%。