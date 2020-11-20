投資美股需求熱 日盛證、永豐證創新服務上線

國內投資人今年除了積極搶進台股，隨著美股不斷創高，也吸引不少人參與，看準相關投資需求，日盛證券宣布，領先同業取得美國第一家 CBOE(芝加哥期權交易所) 授權，可提供即時美股報價，而永豐金證券則表示，旗下豐存股 - 美股平台再進化，即日起領先業界推圈存試算功能，可協助投資人避免扣款失敗的問題。

美國股市占全球總值超過 50%，是近年來許多國內外投資人積極參與的主要市場，不過，日盛證券觀察到，不少國內投資人仍會遭遇如美股即時報價、財經資訊及市場規則、相關稅務問題等障礙， 尤其美股即時報價資訊取得昂貴，一般的美股資訊在財經資訊網站上僅提供延遲 15 分鐘的報價。

為解決投資人痛點，日盛證表示，在適法遵法、嚴謹的前提下，與美國 CBOE 交易所簽約並取得美股即時報價資訊的授權，成為國內券商第一家，於 11 月開始可為客戶提供美股即時報價的服務，透過日盛 Smart APP 日盛美股通功能，即可享有與美國股市同步無秒差的報價資訊。

另一方面，Smart 美股通也提供客戶庫存股票的即時價格計算，方便客戶掌握庫存股票的最新市值。

永豐金證券則表示，為減少存股族因帳戶餘額不足錯失布局機會的狀況，豐存股 - 美股平台再進化，即日起領先業界推出圈存試算功能。

永豐金證券進一步說明，美股交易需由交割銀行提前圈存，交易完成後再進行解圈實扣，面對股價每日變動可能產生帳戶圈存金額不足問題，藉此新功能，存股族在每次交易前一日可試算所需扣款金額，檢視補足款項、調整申購股數，以避免扣款失敗。

永豐金證券統計，自豐存股美股自 7 月上線以來，目前約定存股已逾 8000 筆並持續成長中。