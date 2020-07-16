年輕投資戶大增 日盛證、永豐證強打數位牌搶新客源

證交所統計今年 3 月台股重挫後強彈，吸引大批年輕族群加入市場，連續 3 個月來 30 歲以下投資人開戶數都超過百萬人，年輕新客戶帶來的活水成各大券商積極搶食的市場大餅，永豐金證券、日盛證券均宣布，因應網路時代推動相關服務，日盛證以旗下的 APP 最新規劃出「完整投資解決方案」，而永豐金證券近期則強打「大戶投」數位帳戶升級，提供可一次同步完成台股和海外複委託開戶服務。

日盛證總經理黃進明說明，多頭市場有弱勢股、空頭市場下有強勢股，相同的標的有人賺卻也有人賠，原因在於，錯誤的時間執行產生兩極化的差異結果，因此，日盛證券為此推出「完整投資解決方案」因應投資人的需求。

黃進明指出，此次領先業界提出的「完整投資解決方案」，從選股到進出場點可一次搞定，從日盛「ONLINE」APP 的「財報模範生」功能挑選股票，再以「合理股價」功能確認買進價格，隨後透過日盛「SMART」APP 條件單功能，到價後系統自動送出委託，而「雲端移動鎖利功能」則可協助投資人紀律操作，將股票出在波段相對高點，即使盤面走勢不如預期，只要回檔百分比到達投資人所設百分比，系統會執行委託，進行停損出場。

黃進明提醒新戶、大學生以及社會年輕人等，金融市場市場向來詭譎多變，稍有不慎投資人就有可能招致虧損，不要貪急貪快，投資獲利需要一些時間，凡事以風險為要。

永豐金證券總經理江偉源則指出，防疫加上各國救市資金浪潮，海內外投資熱度持續上升，上半年永豐金證券「大戶投」線上開戶超過 2.5 萬戶，已超過去年全年 4000 多戶的 5 倍表現，又以 30-39 歲居多超過 1 萬戶，其次是 20-29 歲的年輕人開戶達近萬戶。

另一方面，江偉源也指出，網路世代的年輕投資人成長趨勢明顯，海外複委託業務顯著增加，前 5 月底整體市場海外證券新增開戶數 17.7 萬，達去年全年的 80%。

因此，永豐金證券為迎接台股和海外多重投資需求，「大戶投」數位帳戶再升級，全程線上作業，可一次同步完成台股及海外複委託開戶。