【Wen姐筆記】餘額飆上百萬張！外資狂拋台灣50反1 14000前哨戰詭譎

新台幣匯率昨日盤中曾升破 28.5 元，外資昨日轉為賣超 47 億元，加權指數昨日小跌 50.86 點，以 13722.43 點作收，成交值縮至 2097 億元。不過仔細看看，外資昨天除了賣超台積電 1.5 萬張，也狂拋台灣 50 反 1 達 4 萬 2000 多張，但看空的上市融券餘額，也持續增加，飆上百萬張! 看來 14000 前哨戰，空軍不僅毫不退縮，還持續增援中，戰況詭譎! 多空火線區仍以 13700 點關卡分強弱! 關鍵點位為 13680、13721 與 13752 點。

多方只要力守 13657 點之上，仍掌有控盤優勢，13700 點關卡兩端哨站為 13680 與 13721，站穩之後就是搶 14000 點關卡決戰權門票 --13752 點，再挺進 13800 點關卡。13800 點兩端哨站為 13777、 13823 點，而 14000 點射門區為 13853 點。不過如 13657 點未能守住，多方挑戰 14000 點攻勢將降溫，需提防往 13600 點至 13555 點區間回測，13600 點兩端哨站為 13588 與 13612 點，如失守 13555 點，多頭本波攻勢有暫歇疑慮，也得提防正式進入回檔，如續往 13500 點回測，兩端哨站為 13482 與 13520 點。如棄守本波破表行情將告一段落。

周五因周末假期在即，擔心周末變數，常有不願抱單留倉調節賣壓，因此常被稱為「空軍日」，常有空軍搭不願留倉賣壓便車。不過也不是每次「空軍日」，空軍都能討到便宜，在強勢多頭格局中，也常見周五早盤見低點，控盤主力反而拉抬尾盤，借助空軍當燃料，將行情推升至當周最高點!

本波行情最詭譎之處，在於空軍打死不退，上市融券餘額攀升至百萬張，隨著台股指數演出破表行情，融券也一路升溫。反而是這一段擔任主攻部隊的外資，卻悄悄將鎖單的台灣 50 反 1 部位大幅降低。總之，14000 點關卡前，觀察重點仍是量價關係，本波台股的走勢，到目前為止，量價關係並無敗筆，控盤主力收放自如。再次提醒，只要未見 3000 億元以上爆量收黑，或留下長上影線，多方趨勢並無受阻疑慮。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)