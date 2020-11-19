【日盛投顧】指數漲多拉回守穩5日線

◆盤勢分析

1. 美國疫情增溫，紐約下達停課令、美股聞訊下跌，亞股普遍呈現震盪，台股加權指數早盤一度站回平盤之上，不過權值股賣壓出籠，指數再度往下壓回，收盤指數收低，成交量較前一交易日量縮；OTC 指數表現比集中市場強勢，逆勢收漲。盤面資金聚焦被動元件、觀光、生技及部分 IC 設計及光學個股，終場指數下跌 50.86 點，跌幅 0.37%，收在 13,722.43 點，成交金額為 2,071.41 億元。三大法人合計賣超 44.91 億元：外資賣超 47.03 億元、投信賣超 1.73 億元、自營商買超 3.85 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮下跌，後續上漲須補量，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為 13,500 點附近，上檔壓力為 14,000 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 持續在 80 以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

3. 櫃買指數上漲 0.29%，收在 170.47 點。短線支撐為 166 點附近，壓力為 175 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、PCB、金融、觀光、造紙、塑化、內需。

結構類股及個股輪動快速

1.IC 設計：受惠中國去美化商機，6533 晶心科市場預期明年整體 RISC-V 業績成長幅度可上看三成，股價近一周呈現飆漲，周四再度攻上漲停，6643M31 10 月營收年增 32.61%，股價經過 3 個月橫盤整理後，周四帶量長紅突破。

2. 被動元件：整體被動元件第三季在旺季拉貨效應下，多家廠商第三季獲利寫下近七季以來新高紀錄，周四在大盤回檔之際，整體相關族群個股表現相對強勢，6173 信昌電及 2456 奇力新股價均再度站回所有均線之上，龍頭股 2327 國巨及 2492 華新科第四季在車用領域布局，股價表現也相對強勢。

3. 觀光：隨著新冠疫苗陸續問世後，各國內需經濟可望恢復，觀光類股中餐飲相關個股持續受資金青睞，2727 王品第三季已轉虧為盈，周四股價再創本波新高，另一餐飲股 2723 美食 - KY 也同步再度續強，股價上漲超過 5%。

4. 操作建議：美國疫情增溫，也使得全球股市恐再面臨震盪，加上美股多數至數本周並未因疫苗利多再創新高，因此我們認為短線上操作上切勿過度追高，投資人仍必須留意外資後續進出動向。選股佈局上，建議採分散各類股佈局。選股方向可留意被動元件、PCB、金融、觀光、造紙、塑化、內需股等。