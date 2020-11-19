洋華Q4光電業務回溫 明年貼合服務效益可望顯現

觸控面板廠洋華 (3622-TW) 第 3 季受惠機電客戶標案挹注，加上光電業務回溫，攀上近七年單季新高，展望未來，洋華表示，第 4 季機電業務仍穩健，光電業務則正積極導入貼合服務，效益估明年逐步顯現，對營運維持審慎樂觀。

洋華機電業務往年下半年都優於上半年，主因是客戶為台灣內需廠商，終端客戶為台電，多數標案集中下半年，除訂單能見度較機電業務高，也受惠台灣風力發電、電纜地下化發展，不過由於基期墊高，估第 4 季將持平或較第 3 季小幅衰退。

光電業務方面，洋華今年擴建的貼合設備已陸續到位，第 4 季將開始導入既有產品，包含筆電、手機等消費性產品，及運動設備、家電、教育、醫療類等工控產品，效益可望在明年逐步浮現。

洋華在機電穩健、光電產品組合轉佳下，前 3 季本業近乎損平僅小虧 331.1 萬元，法人看好，洋華今年本業營運逐步轉好，加上股息收益、廠房出租等租金收入挹注，全年可望連 3 年獲利。

洋華前 3 季光電、機電兩大業務營收比重為 4:6，隨著光電業務回溫，比重估將重回 5:5，隨著業內外營運穩健，洋華累計前 3 季稅後純益達 1.56 億元、年增 44.5%，每股純益 1.03 元，前 3 季賺贏去年全年。