洋華Q4光電需求回溫 下半年營運可望優於上半年

觸控面板廠洋華 (3622-TW) 8 月受機電客戶施工期程影響，單月營收滑落幅度大，洋華表示，依客戶施工期程安排，9 月需求可望回穩，營運符合先前預期，維持下半年營運優於上半年看法，也看好第 4 季光電產品將回溫。

洋華表示，今年受疫情衝擊，上半年光電產品需求低迷，但隨著下半年起各國市場回溫，預期訂單、營運將逐季回溫，全年光電產品可望持平或小幅成長。

機電產品方面，洋華指出，今年需求仍維持高檔，但 8 月受客戶施工時程影響，營收認列將遞延至 9 月，預期 9 月將恢復到 7 月水準，而機電產品客戶主要為台灣內需廠商，終端客戶為台電，因此訂單能見度高，看好台灣未來風電發展、電纜地下化發展。

洋華表示，今年上半年光電業務動能疲弱、機電業務持穩，營收比重呈現 5:5，隨著下半年光電業務回溫，比重將重回 6:4，加上今年股息收益、廠房出租租金收入，今年營運將較去年成長。

法人預期，洋華 9 月營收在機電業務挹注下，營收可望重回 1 億元大關，第 3 季營收將優於第 2 季，第 4 季在光電業務回溫下，將再優於第 3 季，洋華 8 月營收僅 3655.3 萬元，月減 67.45%、年減 39.44%，累計今年前 8 月營收 5.03 億元、年增 8.95%。