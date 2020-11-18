明泰訂單看到明年Q1全年樂觀 與佳世達集團多個合作案進行中

網通廠明泰 (3380-TW) 董事長黃文芳今 (18) 日表示，訂單已經看到明年第一季，全年展望樂觀，除了繼續成長外，也會持續尋找新的併購投資案；總經理林裕欽則透露，目前在 5G 專網、智慧場域跟佳世達 (2352-TW) 也有很多新合作案。

黃文芳表示，雖然目前市場普遍有缺料情形，但客戶也知道，因此願意給比較長期的訂單展望，讓供應鏈有時間去追料，目前跟幾個供應商也保持不錯的關係，確保出貨狀況。

以各產品來看，林裕欽指出，目前在交換器市場會以電信市場為主，比較看好美國白牌、日本品牌市場，其次則為資料中心跟企業級的代工市場。

5G 企業專網方面，除了國內的公用事業智慧能源物聯網、 三軍總醫院智慧醫療、智慧展演等，林裕欽透露，今年在海外市場也有好消息，拿下數個 5G 企業專網應用驗證的場域專案，包含智慧製造及智慧農業端到端解決方案。

近期美國大選結果未定，但明泰在越南佈局仍持續進行，新廠選在佳世達越南廠區附近設新廠，預計明年第二季投產，將規模效益發揮到最大，而在越南廠投產後，明泰越南、中國產能比重可望更均衡來到各 5 成。

而明泰旗下仲琦 (2419-TW) 打進美系低軌道衛星服務商供應鏈，外界關注明泰同步享有商機，公司證實的確有合作案，但細節不便多加透露；至於新事業方面，也持續有 MMA 在談，會以強化核心事業技術、或是業務互補為主。