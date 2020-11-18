玉山金連6年獲「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽 金融業唯一

「TCSA 台灣企業永續獎」於今 (18) 日舉辦頒獎典禮，玉山金控 (2884-TW) 連續 6 年榮獲最高殊榮「台灣十大永續典範企業獎」，名列服務業組第 1 名，創下台灣金融業的最佳紀錄！同時囊括「企業永續報告書獎」白金獎、「英文報告書獎」以及 7 項「永續卓越案例獎」，總計榮獲 10 個獎項，歷屆累計 44 個獎項，為獲獎最多的金控業。此外，玉山金控以「離岸風電專案融資本土化專案」獲得「GCSA 全球企業永續獎—全球最佳案例績效獎」，展現玉山積極實踐永續金融發展的成效。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山將環境、社會與公司治理 (ESG) 結合經營策略，以具體行動回應聯合國永續發展目標 SDGs，包含 SDG 17 全球夥伴、SDG 13 氣候行動、SDG 4 教育品質等 8 項目標。今年新型冠狀病毒肺炎對全球經濟活動及醫療體系造成衝擊，玉山除了在台灣發起「向醫師、護理師及第一線防疫人員致敬」專案捐款，向第一線防疫人員加油打氣，並攜手玉山海外分行及子行捐贈予日本、柬埔寨及緬甸等國家共 25 萬個口罩，發揮玉山世界公民的社會責任。

此外，玉山聚焦金融的核心價值，更訂定 2025 年永續金融目標，在綠色金融、普惠金融、責任投資等 ESG 相關金融業務目標要達到 3400 億元，引導資金至環境及社會均衡發展，充分發揮金融業影響力。

玉山長期深耕 ESG 各項領域，持續運用創新的方式，強化企業永續競爭力，在「TCSA 台灣企業永續獎」綜合績效評選方面，今年榮獲 TCSA 最大獎「台灣十大永續典範企業獎」服務業組第 1 名，為金融業最大贏家。在永續卓越案例獎方面，玉山金控獲頒「透明誠信獎」、「人才發展獎」、「創新成長獎」、「創意溝通獎」、「社會共融獎」、「氣候領袖獎」及「資訊安全獎」，顯見玉山在落實公司治理、培育金融人才、發展數位金融、提升顧客體驗、投入社會公益、推動環境永續及強化資安能力等多元面向均表現傑出，也都獲得評審的肯定。

玉山金表示，2020 年是充滿挑戰的一年，面對疫情的衝擊、科技及法規的改變，金融業需要不斷提升。不管面對任何挑戰與機會，玉山都會虛心努力、持續精進，運用團隊的智慧、善用科技的力量，打造一個健康、聰明且具有韌性的組織，並發揮金融專長，進而攜手外界夥伴，共同創造更美好的未來。