台股收13773點再創高 外資加碼逾200億元 三大法人買超213.9億元

台股今 (18) 日開高走高，由台積電、聯發科、大立光權值股三大主將開路，中小型股也活蹦亂跳，終場在台指期拉高結算帶動下，加權指數大漲 180 點，收在全日最高 13773 點，改寫歷史新高，外資持續加碼台股逾 200 億元，三大法人合計買超 213.9 億元

台股連續三天成交值都超過 2300 億元，觀察今日籌碼面，外資呈現連 6 買，共買超 211.40 億元；投信仍賣超 1.05 億元；自營商則轉為買超 3.58 億元，三大法人合計買超 213.92 億元。

權王台積電持續獲得買盤進駐，漲幅不斷擴大，終場上漲 2.3%，收在 497 元，續改寫新高；股王大立光也扮演撐盤要角，大漲逾 6%，終場收在 3550 元；聯發科同步勁揚 4.6%，收在 728 元，創波段新高；聯電與鴻海則小漲作收。

除了電子股外，航運、汽車股也獲得資金青睞，貨櫃航商長榮大漲逾 6%，收在全日最高 22.5 元，創波段新高；萬海、陽明分別漲逾 9%、4%。汽車族群方面，三陽工業漲逾 7%，裕隆、中華約上漲 2-4%，車用零組件相關的江申、吉茂、為升、百達 -KY 也表現不俗。

法人表示，台股基本、技術及籌碼面仍樂觀，目前約在 13350 點附近與 5 日線 (13480 點) 是短線下檔強力支撐區，未跌破上升趨勢前，指數仍有高點可期，短線偏多操作為宜，若跌破上升趨勢線，短線恐將拉回整理。

