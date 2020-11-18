台指期拉高結算 台股大漲180點收13773點改寫新高

美股周二收黑，台股今 (18) 日表現優於亞股，早盤由台積電、聯發科、大立光三大主將領軍，電子股強勢表現，加上傳產、金融助威，指數大漲逾百點，終場台指期拉高結算，推升指數上漲 180.28 點，收在最高 13773.29 點，續改寫歷史新高，成交值為 2296.78 億元

權王台積電仍為多頭指標，盤中漲幅不斷擴大，終場上漲 2.3%，收在全日最高 497 元，續改寫新高；股王大立光重拾漲勢，大漲逾 6%，終場收在 3550 元；聯發科今日也扮演撐盤主力，勁揚 4.6%，收在 728 元，創波段新高。

其他權值股方面，股后矽力 - KY 開低走高，終場大漲逾 4%；可成、研華、穩懋、友達也都在盤面上表現；台塑集團股以台化、台塑化表現最為強勢，上漲 1-2%；不過，台達電、玉山金、中租 - KY、臻鼎 - KY 及宏碁等表現偏弱勢。

航運股人氣居高不下，貨櫃航商長榮大漲逾 6%，收在全日最高 22.5 元，創波段新高；陽明、萬海也分別上漲 9%、4%。長榮航股價漲逾 2%；中櫃、裕民、新興等漲勢也不俗。

新冠疫苗傳出捷報，觀光、餐飲股重獲資金青睞，王品延續昨日漲勢，股價亮燈漲停；美食 - KY、安心、六角、漢來美食等，表現也相當亮眼。

生技族群今日獲得買盤進駐，新藥股杏國、生華科、逸達均亮燈漲停，藥華藥、浩鼎、杏輝、ABC-KY、泰福 - KY 也都漲逾半根停板。