獲頒大同大學名譽博士 美律董座：產學合作是ALL-WIN

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 董事長廖祿立，今 (18) 日獲頒大同大學名譽工學博士學位，他致詞提到，美律從營收不到 1 億元的公司，一路籌資掛牌上市，如今已成立 45 年，陸續獲得許多企業相關獎項，其中，產學合作也開創公司新契機，對美律本業貢獻深，產學合作是 ALL-WIN。

廖祿立自大同大學工學院電機系畢業 5 年後，與同校室友魏文傑集資，於 1982 年創立美律實業，聚焦於電聲產品與產業，現為蘋果電聲元件供應鏈之一。

廖祿立回憶，創立初期，美律規模很小，營收不到 1 億元，把台中的店面當辦公室兼工廠、生產線，後續因為要推動電腦化管理 (ERP) 需購置電腦，向電腦品牌代理商大同公司簽約，加上獲得大同前董事長提點，最好把公司股票公開上市與資本市場連結，讓資金有穩定性，藉此有讓美律走向 IPO 之路。

廖祿立表示，大同影響創業之路甚深，美律家風定為「誠、正、勤、儉、忍」，正是大同大學校訓「正誠勤儉」的延伸。從大同大學看到產學合作的能量，同時也開創美律新契機。

廖祿立認為，產學合作是「ALL-WIN」，讓美律與學校、教育界有許多互動，除與各大專院校合作，近年更積極出力、推動全人教育，包括與逢甲大學合作設立電聲碩士學位學程及電聲實驗室，也捐增大葉大學電聲材料實驗室，都是產學合作的能量。

廖祿立表示，對於名譽博士學位的殊榮，他相當感恩。希望大家共同為台灣人民與土地提供正面、向上的影響力，使台灣環境變得更好，台灣人更幸福。