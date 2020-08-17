華夏看好下半年PVC需求復甦 短期供需失衡商機可期

華夏 (1305-TW) 今 (17) 日召開法說會，華夏表示，在各地陸續解封後，PVC 需求已逐步復甦，加上市場供給吃緊、庫存偏低，短期內將有供需失衡商機可期。

華夏副董事長林漢福表示，受疫情影響，今年上半年產量、營收都有一定程度的萎縮，如 PVC 進口大國印度宣布封城、封港，對已在航運途中的 PVC 造成衝擊，加上華夏轉投資台氯 3 至 5 月因生產運作上的工安事故，導致 VCM 產出減少，影響營運。

林漢福表示，台氯已在 5 月下旬復工，6 月初起生產已較為平順，且有些工程需在 9 月進行，規劃 9 月底或 10 月時將產能短暫停車；而華夏本身由於配合台電工業期停電，9 月也可能會啟動短暫停車。

從 PVC 供給面來看，華夏副總經理胡吉宏指出，疫情蔓延全球各地，多數生產廠家降產後，無法立即重建足量庫存，許多國家下半年陸續有計劃性 PVC 或上游歲修，或停車及減產，造成全球 PVC 供應異常吃緊，此供應缺口預期持續到第 4 季、或更晚才可望舒緩。

需求方面，胡吉宏看好，下半年中國後疫情 PVC 需求復甦；南亞下游加工業同步復工，PVC 出現爆發性需求，而印度境內 PVC 庫存目前明顯不足，雨季結束後預期是另一波需求高峰；中東、土耳其及非洲買家已積極尋找 PVC 貨源；南美 PVC 加工業已全面復工，當地供應商產能受限、庫存偏低，短期進口需求強勁。

整體而言，胡吉宏認為，PVC 在基礎建設屬於剛性需求，雖因疫情延後、但未消失，各地解封後需求已逐步復甦，且 PVC 產量、庫存及運輸受限，短期市場有供需失衡商機可期，在全球競相降息，供應豐沛資金下，可望支撐中長期 PVC 產業發展。

不過，胡吉宏表示，目前市場庫存偏低，雖讓市場價格向上，但華夏也不會在此時大量降低庫存，第 3 季會盡量將產銷量做大，不會藉此調節庫存。