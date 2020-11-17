巨大、美利達品牌價值皆雙位數成長 同時擠進前10大

「2020 年台灣國際品牌價值」今 (17) 日揭曉，自行車雙雄巨大 (9921-TW) 及美利達 (9914-TW) 雙雙入圍前 10 名，巨大排名第 5、美利達第 10，排名都較去年上升一名，且品牌價值更較去年都有雙位數成長，兩者品牌價值合計計也達 9.64 億美元。

台灣國際品牌價值調查，由經濟部工業局主辦，委託全球權威品牌價值調查機構 Interbrand 進行鑑價，今年已進入第 19 年，巨大已連續 12 年進入前 10 大品牌，今天並由巨大品牌長劉素娟代表受獎。

巨大今年的品牌價值為 5.62 億美元，較去年成長 17%，排名也由去年的第 6 名前進到第 5 名；而美利達今年經評定的品牌價值為 4.02 億美元，較去年成長 14%，排名也由去年的第 11 名前進到第 10 名。

巨大指出，負責鑑價的 Interbrand 分享今年年度品牌成長趨勢，運動健康產業透過數位化智慧及便捷特性，為消費者創造更加時尚、客製化的體驗。儘管面對疫情危機，健康產業整體成長價值最高，平均增長率為 16%。巨大集團品牌價值較去年成長 17%，不僅高於健康運動產業平均值，也是今年前十大台灣國際品牌價值成長最高品牌。

至於台灣食品業龍頭的統一 (1216-TW) 今年獲評定的品牌價值為 2.5 億美元，年增 9%，排名維持第 16 名。