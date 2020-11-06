閎暉調整營運有成鎖定三大業務 明年可望擺脫連5年虧損

閎暉 (3311-TW) 持續調整營運體質，獲利明顯轉佳，將過去手機按鍵業務比例降低，並專攻三大業務，包括車用、智慧家庭與穿戴裝置，其中車用營收比重已攀升至 5 成以上，隨著車市回溫，明年訂單量可望優於今年，將推升明年由虧轉盈，擺脫連 5 年虧損。

車用方面，閎暉延續過去開發手機按鍵研發優勢，開發出汽車玻璃、塑膠模組、環保製程等新技術，並應用在車門控制按鈕、車座椅按鈕、中控台等。

閎暉指出，車用市場已布局多年，經過與客戶多次來回測試後，近期才進入量產出貨階段，主要是出貨給各國家零組件廠商或代理商，再間接打入歐美車系大廠，雖然目前傳統車款的客戶較多，電動車比例較低，但仍看好未來車用按鍵發展。

閎暉指出，今年歐洲疫情嚴峻，雖然車市回溫，但無報復性成長，不過近期與客戶洽談明年訂單，明年將比今年好。

智慧家庭與穿戴裝置占閎暉營收比重約 4 成，穿戴裝置方面，受惠健身需求興起，運動手環業績顯著成長，目前已與美系大客戶開發新材質的錶帶；智慧家庭初步布局智慧鎖，透過海外客戶接洽社區型建案，閎暉表示，由於智慧家庭潛在市場龐大，應用範圍廣，看好訂單量將持續增長。

閎暉產品組合轉佳、調整營運體質有成，第 3 季雙率雙升，稅後純益 1326 萬元，較上季虧轉盈、年減 18.2%；每股純益 0.22 元，寫近 5 年來單季新高；前 3 季每股虧損 6.6 元，法人看好，三大業務拓展下，明年全年有望虧轉盈。