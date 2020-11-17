【Wen姐筆記】外資火力全開 台積挑戰500元重頭戲登場

儘管台股內資對於本波行情看法相對保守，但美股多頭士氣高昂，加上新台幣匯率強勢演出，外資火力全開，本周三的台指期結算軋空秀，頗有提前上演意味。加權指數昨日以 13551.83 點作收，成交值 2371 億元，再改寫歷史新高! 台股今日延續「破表」行情有望，而台積電挑戰 500 元大關也將是重頭戲! 關鍵點位為 13588、13657、13752 點。

台股昨日以長紅闖過 13500 點關卡，多方如能站穩 13555 點，將可持續北上挑戰 12600 點，兩端哨站為 13588 與 13612 點，如能續挺進 13657 點，多方將劍指 13700 點關卡，而 13700 點兩端哨站為 13680 與 13721 點，而 13752 點為 14000 點決戰權門票! 闖過之後將續往 13800 點關卡挺進!

不過仍得留意衝高後短多下車，盤勢出現震盪，13555 點如未能挺住，將往 13500 點關卡回測，兩端哨站為 13482 與 13520 點。下方重要關卡為 12456 點，如失守須提防短多攻勢受阻，如再棄守 12400 點須提防短多獲利下車賣壓加重，兩端哨站為 13382 與 13428 點。如再續往 13366 與 13333 點回測，則本波攻勢恐將暫歇!

台股指數要持續演出「破表」行情，多頭可用之兵非常多! 但今天重頭戲則是台積電挑戰 500 元大關，只要台積電領軍續創新高，指數欲小不易。但台積電一夫當關，其餘相關台積電概念股、半導體族群，甚至電子零組件以及下游權值股，絕不能趁台積電衝關之際，出現高檔獲利了結現象，如台股只演「拉積盤」，指數再創高空間也將受限!

台股本波走勢，多方控盤可圈可點，不僅類股權值股車輪戰大成功，而且量價關係表現幾近完美! 不須動用大成交量，指數輕舟已過 13000! 因此後續只要成交量溫和放大，多方控盤仍相當健康，目前觀測的大量為 2800 億元至 3000 億元水位，只要未見爆量收黑，盤勢都還在多方掌控中! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)