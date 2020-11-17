〈台股盤前〉外資回補台股將成一大動能 疫苗開發動態也成焦點

台北股市 16 日收盤強漲 278.5 點，以 13551.83 點創歷史新高，成交值 2346.91 億元，包括半導體、IC 設計及 PCB 都是這波資金行情狂湧之下的受惠族群，目前台股資金充沛，外資回補可望成台股最大動能，在美股走強下，台股可望以沿著 5 日線向上持續攻堅。

同時，外資買超台股也有大幅度集中的現象，外資昨日買超台股金額則達 228.7 億元，其中買超台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW) 合計金額則高達 132 億元。

就台股而言，證券分析師黃漢成今晨指出，美國生技公司莫德納 (Moderna) 宣布，旗下研發的新冠疫苗有效性超過 94%，莫德納 (MRNA-US) 大漲 9.58% 至每股 97.95 美元；此一訊息將可能使防疫的口罩製造商族群股價受到壓抑，而先前受害的包括旅行社、餐飲、觀光族群受到激勵；而航空類股的復甦則較慢。

由今天早晨的美股收盤數據來看，台積電的在台以優勢基本面大漲，也帶動在美國 ADR 的接續大漲。台積電 ADR(TSM-US) 大漲 6.49%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.30%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.99%。

而就整體的美股而言，道瓊、標普、費半三大指數都刷新歷史新高紀錄，道瓊收漲逾 470 點，距 3 萬點大關僅一步之遙。美股道瓊指數上漲 470.63 點，或 1.60%，收 29,950.44 點。標普 500 指數上漲 43.29 點，或 1.21%，收 3,628.44 點。那斯達克指數上漲 94.84 點，或 0.80%，收 11,924.13 點。費城半導體指數上漲 62.16 點，或 2.48%，收 2,570.98 點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，以目前台股資金行情潮的狂湧之下，市場量能配合得宜，在美股走強的趨勢中，台北股市可望以沿著 5 日線向上持續攻堅。