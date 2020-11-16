旺季發威 大聯大Q3 EPS 1.34元創十年來新高

亞太半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (16) 日公布第三季財報，稅後純益 22.57 億元，季增 6.46%，年增 26.44%，每股稅後純益 1.34 元，前三季稅後純益 60.36 億元，年增 27.94%，每股稅後純益 3.53 元；受惠旺季效應發威，以及布局數位商務效益顯現，大聯大第三季每股純益創十年來新高。

大聯大第三季營收 1699.87 億元，季增 13.47%，年增 20.71%，毛利率 3.62%，季減 0.31 個百分點，年減 0.63 個百分點，營益率 1.62%，季減 0.1 個百分點，年減 0.19 個百分點，稅後純益 22.57 億元，季增 6.46%，年增 26.44%，每股稅後純益 1.34 元。

大聯大前三季營收 4508.42 億元，年增 18.07%，毛利率 3.84%，年減 0.62 個百分點，營益率 1.67%，年減 0.22 個百分點，稅後純益 60.36 億元，年增 27.94%，每股稅後純益 3.53 元。

大聯大指出，受惠傳統旺季帶動，市場對半導體需求增加，包括手機和網通週邊設備、5G 佈建等，且因企業擴大投資遠距商務應用，帶動第三季營收一舉衝破 1600 億元，創下歷史新高。

此外，由於客戶對大型通路商供應鏈管理的需求持續提升，如數位商務、智慧倉儲、物流等附加價值服務，也挹注第三季、後續成長動能。