綠電飆完換誰飆？3個財報數字找飆股

Q3 財報本周即將公布完畢，強勁年終反彈要來了？ 3 個財報必看數字，讓飆股即刻現形！資深分析師許博傑帶你追財報亮點股川普下拜登上，陸股上演慶祝噴漲行情 外匯專家李其展手把手教你買陸股 ETF 每周四 15:00 準時鎖定《#股市小葉問》



【重點段落】

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27:19 疫苗即將問世 黃金就此褪色？

29:23 拜登勝選、疫苗問世 亞股誰最受惠？

33:02 川普下拜登上 陸股上演慶祝噴漲行情



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