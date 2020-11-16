華航連5年入選DJSI新興市場指數成分股 全球航空業排第3

在 DJSI 公布的最新企業永續評比結果中，華航 (2610-TW) 再次於航空產業脫穎而出，連續 4 年取得全球航空業第 3 名的佳績，也是台灣唯一連續 5 年入選 DJSI 新興市場指數成分股的運輸業者。

華航表示，在六大永續策略主軸「安全、治理、機隊航網、產品服務、集團合作、品牌感知」下積極推動永續作為，支持聯合國永續發展目標，並持續以國際最高認證標準 IOSA 作業安全查核認證把關旅客飛航安全，也通過跨境貨物移動安全的認證制度，取得 AEO 安全認證優質企業。

而因應氣候議題，華航導入氣候相關財務揭露指引架構，為台灣首家且唯一支持 TCFD 倡議的航空公司，更與空中巴士和 Air TOTAL 合作，於新航機飛渡時添加永續替代燃油，也推廣環保旅程 - ECO Travel 碳抵換計畫。

DJSI 是全球首支且最具公信力的企業永續績效評比指數，也是全球投資機構重要參考指標，自 1999 年由美國道瓊指數公司與瑞士永續投資公司 RobecoSAM 共同發布，透過評鑑全球 61 個產業於經濟、環境、社會面等永續發展表現，選拔出各產業永續績效前 10% 企業。

華航強調，儘管新冠肺炎疫情重創航空產業，面臨很大挑戰，仍將持續推展經濟、環境和社會各面向永續作為。