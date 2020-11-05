華航Q3轉虧 前三季虧損逾20億元 EPS -0.37元

華航 (2610-TW) 今 (5) 日公布第三季財報，不同於第二季超乎市場預期獲利暴增，第三季反而繳出虧損數字，單季稅後純損 7.08 億元，每股虧損 0.13 元，導致前三季稅後純損 20.22 億元，每股虧損 0.37 元。

華航原本第二季單季大賺 24.59 億元，每股純益 0.45 元，創 2017 年第 4 季以來單季新高，也是全球僅 4 家獲利的航空公司之一，不過，第三季再度轉為虧損，原因仍在客運業務受疫情衝擊、大幅流失。

華航第三季合併營收 266.12 億元，年減 38.12%，營業毛利 12.03 億元，年減 76.53%，毛利率 4.52%，年減 7.4 個百分點，營業損失 3.58 億元，年減 124.46%，營業利益率 - 1.34%，年減 4.74 個百分點。

華航說明，發揮 18 架 747-400 全貨機運能優勢以及客機腹艙運能，有效帶動前三季整體貨運收入年增幅達 76.25%，惟客運業務持續受疫情因素衝擊，前三季年減達 72%，導致貨運雖有獲利，仍無法弭平客運虧損。

展望第四季，航空業的貨運業務可望持續成長，隨著電子新品陸續上市，加上年底前各大檔期購物季報到，11 月起航空公司再調漲空運運價約 30-35%，有利華航第四季營運動能，再度轉強。

貨攬業者認為，隨著雙 11 購物節到來，預料後續將再出現強勁的跨境貨物寄送潮，不排除 11 月底空運還會再漲價一次，且熱絡市況有望一路旺到農曆年。