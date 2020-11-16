秋冬防疫專案18日出爐 指揮中心強化邊境、社區、檢驗三大方向

台灣近期幾乎天天出現新冠肺炎境外移入個案，11 月迄今累計新增 48 例，疫情指揮中心將於周三 (18 日) 正式對外公布秋冬防疫專案，主要從邊境、社區、檢驗三大方向來加強，其中，八大類場所將恢復強制戴口罩，違者最高擬開罰 1.5 萬元。

為防堵二次疫情爆發，指揮中心與各縣市衛生局開會研擬秋冬防疫專案，醫療應變組副組長羅一鈞今 (16) 日於記者會上表示，目前仍在研議中，18 日指揮官陳時中將會對外發布。

防疫專案主要分為三大方向，首先，在邊境防疫上，原先規定外籍人士來台須提交核酸檢驗陰性報告，指揮中心研擬擴大至針對所有入境者實施，也就是說，本國籍及持有居留證的外國人返台，都必須提 3 天前的陰性證明。

其次，國內防疫新生活將加強管制，羅一鈞表示，人潮擁擠或密閉場所，如醫療照護機構、大眾運輸、展演競賽等八大類，未來研擬強制戴口罩，違者不排除裁罰 3000 元至 15000 元，不過，會有規勸過程。

第三則是醫院檢驗部分，羅一鈞指出，如果有不符合旅遊史、沒有相關呼吸道症狀，但從事高風險行業者，醫師可就臨床評估通報採檢，希望拉高採檢地數量，醫院若達到目標值或百分位的話，會提供相關獎金。

國際疫情持續升溫，歐美多國單日確診數屢屢創下新高，國內今天再新增 1 例新冠肺炎境外移入個案，為 1 名 20 多歲印尼籍女性，於檢疫期滿前採檢驗出陽性，截至 16 日，我國確診個案已衝破 600 例，高達 604 例。