偏光板供給健康 Q4醞釀一波漲價潮

第 4 季面板市況回溫、產能供不應求，訂單可看至明年上半年，上游偏光板廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 同步受惠，產能均近滿載、供需也維持健康水準，隨著面板保持漲價趨勢，市場認為，偏光板價格也可望同步調升，漲幅估達 3-5%。

觀察面板廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第 3 季營運轉佳，雙雙擺脫虧損、轉虧為盈，也看好面板價格續揚，有助營運在升溫，根據市調機構預期，第 4 季面板供需仍吃緊，價格可望仍有 1 成調漲空間，而價格走揚，市場看好上游偏光板廠將同步受惠。

偏光板業者不對價格評論，僅強調會視市場變化評估調整，產業人士指出，面板重回現金成本價，先前部分面臨砍價壓力的偏光板，如 32 吋電視用偏光板也可望調升，緩解價格壓力，60 吋電視面板價格則相對持穩。

產業人士表示，台廠偏光板產能相對有限，過去受面板供需失衡衝擊也較小，但近期新台幣強升也稀釋獲利，廠商購料多以日幣計價，估匯率波動影響廠商獲利約 5%，考量相關成本，估偏光板第 4 季到明年首季將有 3-5% 調幅空間。

明基材、誠美材均指出，第 4 季產能仍將維持滿載狀態，且訂單看到明年首季，部分訂單甚至可看到明年上半年，其中，電視、筆電、顯示器等偏光板需求維持高檔，將持續聚焦高毛利產品，營運逐月成長態勢不變。

明基材第 3 季稅後純益 1.16 億元，季增 51.18%、年增 69.46%，每股純益 0.36 元，累計前 3 季，稅後純益 2.25 億元，年增 0.1%，每股純益 0.7 元；誠美材也擺脫營運低潮，第 3 季單季轉虧為盈，稅後純益達 336 萬元，每股純益 0.01 元，累計前 3 季每股則仍虧 0.32 元，但虧損逐步收斂，全年朝轉盈目標邁進。