中壽再添友善服務 助銀髮、身心障礙者自由行

中國人壽 (2823-TW) 持續推出暖心服務！有鑑於台灣銀髮族人口越來越多，再加上看見身心障礙者的需求，中壽領先同業與國內提供無障礙接送的「多扶事業」與專營無障礙旅遊的「多扶旅行社」異業合作，自即日起，中壽保戶預約相關服務，就能享有優惠價格，希望藉此合作，共同拋磚引玉，喚起社會對於高齡長者和身心障礙者行的權益的重視，讓台灣成為真正的無障礙社會。

根據國發會研究，台灣在 2018 年已轉為高齡社會，也就是 65 歲以上人口占總人口比率達到 14%，且推估 2025 年更將會邁入超高齡社會，屆時 65 歲以上人口占總人口比率將上升至 20%。此外，衛福部調查則發現，國內身心障礙者人數從 2017 年起緩步上升，截至今年上半年為止，整體人數已超過 119 萬。

中國人壽表示，在高齡長者與身心障礙者人數漸漸增加的社會趨勢下，這兩類族群往往面臨到一個相同的困難，就是行動上的不便，除了較難規劃遠行以外，即使就近赴醫院診所看病，也可能不易預約到合適的交通工具；因此，中壽希望透過提供相關的保戶加值服務，幫助高齡長者、身心障礙者解決行的問題，同時也為有這兩類族群的家庭分擔平日往返接送和闔家出遊安排上的壓力。

「多扶事業」在台已成立 11 年之久，服務對象無身分限制，無論是身心障礙行動不便者、孕婦、幼童及年長者等，都能提供客製化解決方案。中壽與多扶的合作項目包括「多扶接送」與「多扶假期」，保戶預約時主動告知身分，即可獲得價格上的折扣，包括接送車資享官網試算的 85 折優惠，以及國內外旅遊享優惠價等。

中國人壽長期關懷弱勢族群，包括推出國內首張身障者專屬綜合險、率先成為失智友善組織與職場，並藉由與「多扶事業」與「多扶旅行社」的合作，持續朝向成為真正身心障礙友善服務金融機構的目標前進。