〈廣達法說〉全年筆電出貨上看6000萬台 需求看旺到明年

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (13) 日召開法說會，受惠遠距商機爆發，第 3 季筆電出貨衝上 1830 萬台，第 4 季出貨可望再季增約 1 成，全年出貨上看 6000 萬台，副董事長梁次震表示，明年需求仍強勁，估明年上半年出貨可望維持今年下半年高檔。

廣達第 3 季筆電出貨逐月成長，9 月更衝上單月新高 640 萬台，累計前 10 月出貨 4610 萬台，年增 61.75%，同創新高，以全年 6000 萬台目標計算，11、12 月出貨可望衝上 695 萬台，將再寫新猶。

廣達董事長林百里表示，今年是充滿挑戰、危機的一年，但好的公司在危機時會表現更好，過去培養的團隊精神、創新精神、供應鏈關係等，效益都在這次顯現出來，在全體員工努力下，也獲客戶、供應鏈信賴。

筆電方面，林百里表示，廣達在技術、產能、客戶上，同時跨足 Windows、ios、Chrome 三大平台，是完整的供應商，今年三大平台產品同步成長，相當興奮，形容這是「滿壘全壘打」。

展望第 4 季，廣達預期筆電在遠居商機帶動下仍會成長，全年出貨目標喊上 6000 萬台，梁次震也指出，年初疫情真的很擔心，但隨著遠距需求浮現，現在追單強勁，廣達也維持既有動能，形容這是「山窮水盡、柳暗花明」，也看好需求將延續至明年上半年，伺服器則同樣維持雙位數高成長目標。