〈陸股盤後〉科技「慘案」驚恐未消 上證量縮下滑 創業板小漲

周四 (12 日)A 股三大指數開高震盪，A 股類股群走勢與美股相似，科技類股在近期連續回檔後出現反彈，而傳產類股則在反彈後出現獲利了結賣壓。

而科技類股雖然今日出現反彈，但中國主管機關針對電商的打壓，仍使得投資氣氛低迷，創業板指漲幅遠不如恆生科技指數及那斯達克。此外，市場成交金額再急縮，約來到人民幣 7100 億元，日減 18%。

盤面上，白酒、旅遊酒店、文教休閒、化肥行業、包裝材料等產業漲幅較高，保險、航空、造船、銀行、儀器等族群跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下滑 0.11%，報 3338.68 點，深證成指上漲 0.52%，報 13792.07 點，創業板指上漲 0.71%，報 2700.51 點。

北向資金進出方面，周四北向資金賣超人民幣 5.07 億元，其中滬股通賣超人民幣 17.07 億元，深股通買超人民幣 12 億元。目前北向資金已連續三個交易日賣超，累積金額達人民幣 55 億元。

產業消息

中芯第三季純益 2.56 億美元，創史上新高，並將全年營收年增預估上修至 24%～26%。中芯重申公司產品只為用在民間，未用在軍事。同時有部分美製設備、零組件、原料交期有延誤，中芯希望與美政府透過開放透明制度建立互信，恢復正常的採購。中芯 A 股小漲 0.8%。

中國國家主席習近平親自出席浦東開發開放 30 周年慶祝大會，此外，中國國務院總理李克強在國務會議提出在浦東新區展開市場准入「一業一證」改革試點，刺激上海概念股大漲，新時達、金楓酒業漲停，金力泰飆漲 9%。

法人觀點

源達財經表示，指數短期震盪不影響中期多頭趨勢，對於近期大盤表現不必過度擔憂。投資人應多留意這震盪中的類股調整機會，短線可關注順週期低估值產業，如金融、非鐵金屬等，中期依然可關注科技股成長股，科技股類股在估值回調後將更具有吸引力。

