緯創Q3純益年增逾6成 EPS 1元 擬擴充台、墨伺服器產線

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (12) 日公告第 3 季財報，在遠距商機帶動筆電、伺服器需求維持高檔，稅後純益達 27.84 億元，季減 2.14%、年增 61.67%，每股純益 1 元，維持上季高檔，累計前 3 季每股賺 2.26 元，緯創今日也公告，將擴充台灣、墨西哥伺服器產線布局。

緯創第 3 季營收 2175.94 億元，季減 1.59%、年增 0.6%，毛利率 5.37%，季減 0.35 個百分點、年增 0.37 個百分點，營益率 1.67%，季減 0.43 個百分點、年增 0.12 個百分點；稅後純益 27.84 億元，季減 2.14%、年增 61.67%，每股純益 1 元。

累計緯創前 3 季合併營收 6124.72 億元，年減 2.5%，毛利率 5.38%，年增 0.69 個百分點，營益率 1.66%，年增 0.34 個百分點，稅後純益 63.56 億元，年增 60.4%，每股純益 2.26 元。

展望本季，緯創指出，隨著工作型態改變，預期筆電出貨將持續維持高檔，出貨將優於上季，單季有望達 520 萬台，全年筆電出貨量則可望年增 1 成，達逾 1900 萬台；顯示器、伺服器則在新客戶、新產品挹注下，出貨量將持平第 3 季並較去年同期小幅下滑。

另一方面，緯創今董事會也透過將增資墨西哥廠約 2800 萬美元，用於擴充伺服器產線需求，同時也將向聯合再生 (3576-TW) 租用新竹湖口廠房，預計明年起將用於生產伺服器、AI、GPU 等產品。

而針對與立訊簽訂的收購協議，緯創今也補充公告，協議中將約定以明年 1 月 1 日作為交割日，暫定交易價格為人民幣 33 億元 (約新台幣 138 億元)。