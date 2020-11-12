杏輝前3季虧轉盈小賺2555萬元 每股賺0.15元

杏輝 (1734-TW) 今 (12) 日公布財報，進入產業銷售淡季，加上費用提高下，第 3 季稅後虧損 977 萬元，虧損較去年同期小幅收斂，每股虧損 0.06 元；不過前 3 季受到藥品回收事件影響，小賺 2555 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.15 元。

杏輝第 3 季營收 6.4 億元，年增 10.7%；毛利率 35.81%，季增 9.78%、年減 2 個百分點；營利率 - 4.16%，較上季、去年同期收斂稅後虧損 977 萬元，虧損較上季由盈轉虧。

杏輝前 3 季 18.48 億元，年增 7.25%；毛利率 38.06%，年增 0.18 個百分點；營利率 - 2.1%，較去年同期大幅收斂。

杏輝日前被爆出旗下藥品品質不符標準，針對食藥署公布的 20 品項，不限批號、規格全面回收，初估總影響金額約 2800 萬元，包括藥品回收成本 1200 萬元及藥品停止出貨、生產作業約 1600 萬元。

杏輝指出，回收是全球 PIC/S GMP 良好的制度，自主回收是藥廠負責任的態度，且產品均依法使用有 GMP 證明的原料與合格賦形劑，絕不會偷工減料，且日前申請 GMP 例行性查核，經衛福部同意展延製造許可。