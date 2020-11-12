〈台股盤中〉台積電領漲電子權值股回神 傳、金熄火指數再創高拉回

美股四大指數漲多跌少，台股今 (12) 日則在台積電領漲下，大型電子股回神，早盤一度上漲 62.67 點，衝上 13324.86 點，續創新高，不過金融、傳產族群拉回熄火，壓抑指數上攻，指數開高走低，回測平盤震盪翻黑，估成交量 2500 億元。

電子權值股今日回神，比重回升至 7 成，蘋概三王以台積電最強勢，股價跳空開高震盪，一度衝上 463.5 元，約有 0.8% 漲幅；大立光早盤開小高壓回、紅翻黑，跌幅約 1%；鴻海開低震盪，跌幅約 0.7%。

其他權值股方面，聯發科同樣由紅翻黑，盤中回至平盤震盪；聯電開低走高，也有近 2% 漲幅；可成、日月光投控、國巨、廣達等均扮演撐盤要角。

昨日大漲的金融、傳產族群，今日拉回整理，台塑四寶均在盤下震盪，跌幅都有 1% 以上，水泥雙雄亞泥、台泥表現相對壓抑；金融股指標國泰金、富邦金分別跌幅 1.2%、0.7%。

族群方面，散熱族群表現亮眼，奇鋐逼近半根停板，超眾漲幅逾 3%、雙鴻與泰碩也有 2% 漲幅；PCB 族群也相對強勢，柏承漲幅逾半根停板，華通、宇環、臻鼎 - KY、南電等表現不俗。

不過，高價族群今日普遍持續走弱，股后矽力 - KY 早盤翻黑走低，跌幅逾 5%，祥碩跌幅逾 3%，譜瑞也有 1% 跌幅，僅信驊小漲 1%。

法人表示，隨著美國總統大選暫時告一段落，美中關係有望緩和，加上蘋果發表新品、Fed 持續寬鬆政策、輝瑞新冠疫苗等利多消息力下，有助季底作帳行情。