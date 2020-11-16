投資美股從台廠供應鏈出發 12大美國熱門品牌報你知。

投資人第一次面對美股市場，對美國市場還未理解，最難的就是不知道該如何選股。美股市場有 8000 多檔股票，而這些公司幾乎都是全球化企業。投資人可以透過券商複委託平台進行投資，讓買美股就跟買台股一樣容易。由於美股的檔數多於台股，初上手的投資人可能會有選擇障礙，但是以投資題材上，可應用大家熟知的美國品牌台灣供應鏈做選股連結。

台灣與美國產業分工緊密，美多家品牌都是由台灣代工，包括大家熟知的蘋果、特斯拉、Nike、資料中心伺服器與網通設備代工等，這類型的廠商多因承接美國大廠的訂單，所以業績的相關性相當高，由於台灣投資人對台股代工族群操作上相當熟悉，轉戰美股市場時，在基本面資料掌握度相對較高。

像今年以來全球最火熱題材電動車股票特斯拉，台灣相關代工供應鏈股價也一齊歡騰，包括 LED 車燈廠聯嘉、減速齒輪廠和大、傳動軸江申、電池殼體合勤等股價皆有表現。投資人在投資台股之餘，也許能積極考慮美國標的，近期因股票分割新聞而熱門的特斯拉今年前八月的股價漲幅超過 10 倍，大幅超越台股相關供應鏈表現。投資人透過複委託平台參與美股市場，不需要透過繁瑣手續或是優秀英文能力，即可輕輕鬆鬆掌握行情趨勢。

再如 Nike 等運動品牌概念股也是台灣投資人相當熟悉的族群，疫情激勵運動休閒商機，且中、美兩大市場同步進入第四季消費旺季，包括宏遠、東隆興、遠東新等運動概念股聯袂走揚。如果您熱愛運動，也很熱愛購買運動休閒商品，那投資在這些供應鏈的美國品牌，直接成為 Nike、Under Armour 的股東也是不錯的選擇。

美股公司類型多為全球化企業，市值占全球股市比例超過四成，而台股占全球股市占比僅約 1%。美股中有許多全球第一的公司，美國也更容易新創出下一間 Google、FB，出現引領趨勢的成長股。美國新創開放環境能孵化出更多引領世界潮流的企業，連帶出更多美國品牌新概念股，吸引全球供應鏈共同合作，帶領概念股勇往直前的領頭羊。買到全球頂尖優秀的公司，參與美股是您投資台灣供應鏈之外的好選擇！

投資人如果一開始對如何選美股個股不太熟悉，可以先從台股題材選美股標的。買分身不如買本美國品牌，低門檻買進世界級上市股，從小錢滾大錢，輕鬆開啟美股投資的第一步！永豐金證券推出「3 步驟完成存股申購」，透過存股分散風險：只要選好標的、設定好日期、股數，就能輕鬆完成定期存股程序。

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