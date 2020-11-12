【Wen姐筆記】MSCI連7降沒在怕！台股破表行情還有戲

儘管 MSCI 公布最新季度調整，其中台股在全球新興市場指數遭到連 7 降，不過台股沒在怕，新台幣強勢助長外資軋空火力，加權指數以 13262.19 點作收，成交值放大至 2341 億元，收盤價也是歷史新高價! 觀察盤面結構，昨日電子金融傳產齊步北上，指數創新高但台積電未創高，因此電子龍頭如續攻，台股破表行情還有戲! 13300 點城池將是今日多方擴充版圖的重點。關鍵點位為 13222、13333 與 13366 點。

台股多方如續演軋空行情，今天目標就是 13300 點城池，兩端哨站為 13273 與 13333 點，但如盤勢展開震盪，下方 13256 與 13200 點城池，都可能是多空主要交戰區。13200 點兩端哨站為 13177 與 13222 點。如指數能突破 13333 點，也是台股大區間更上層樓的觀察點，下一站為 13366、13400 點關卡以及 13456 點。

不過也須提防高檔獲利調節賣壓，如棄守 13177 點，恐回測 13131 點與 13100 點關卡，13100 點關卡護城河為 13087 點，如棄守本波攻勢恐暫歇，恐續往 13057 與 13000 點關卡回測，13000 點兩端哨站為 12977 與 13023 點，棄守則本波破表行情告一段落。

台股本波可以展開破表行情走勢，多方控盤可圈可點，不僅量價配合得宜，且電子金融傳產，適時表現。電子權值股未創高，但指數卻領先創新高，如台積電等電子權值股繼續北上，當然指數還有空間! 如果電子金融傳產繼續以車輪戰模式，輪動北上，空軍請儘早覺悟!

總之，台股目前位置在螢幕右上角，只要未再出現爆量長上影線，或是爆量收黑，這波破表行情還有戲! 但操作上也首要之務為提防高檔震盪波動擴大! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)