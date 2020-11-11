〈MSCI調整〉台股權重遭降 估資金淨流出223億元

MSCI 今 (11) 日同步調降台股三大權重，其中，全球新興市場指數連 7 降，金管會表示，估計將使資金淨流出約新台幣 223 億元，占外資持有市值僅約 0.12%，實際影響不大。

在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 12.80% 下調至 12.47%，調降幅度為 0.33 百分點，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 14.22% 下調至 13.95%，調降幅度為 0.27 百分點，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.62% 下調至 1.61%，調降幅度為 0.01 百分點。以「MSCI 全球新興市場指數」來看，台股在近七次 MSCI 調整連續被下調權重。

針對今天 MSCI 公布權重調整結果，金管會證期局表示，此次新興市場指數權重遭降的原因有二，第一是印度市場淨增加成分股 10 檔，第二是新興市場新增科威特市場，排擠效應下，致影響臺灣、中國及韓國市場權重均微幅下降。

金管會進一步指出，以追蹤 MSCI 指數的被動型新興市場基金規模估算，估計將使資金淨流出約新臺幣 223 億元，占外資持有市值僅約 0.12%。

雖然台股三大權重同時遭降，但金管會強調，目前台股集中市場截至 10 月底的本益比約 20.29 倍，現金殖利率達 3.3%，若加計股票股利則為 3.51%，另外，國內上市櫃公司 10 月份單月營收 3.15 兆元，較上月增加 2.03%，台股基本面穩健，金管會將持續注意台股價量變化。