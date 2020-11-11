瑞磁開發過敏原免疫自動化儀器 擬辦現增發行500萬股

瑞磁生技 (ABC-KY)(6598-TW) 今 (11) 日公告，擬辦理現增發行 500 萬股，預計資金將持續開發過敏原及免疫自動化儀器，並充實營運資金，其中 400 萬股由原股東依持股比率認購、50 萬股員工認購、50 萬股公開銷售，暫定每股價格 75 元。

瑞磁今日也公告財報，第 3 季營收 9679 萬元，季增 728.68%、年增 189.35%；毛利率 66.85%，季增 41.09 個百分點、年增 19.55 個百分點；營利率 - 21.58%，較上季、去年同期大幅收斂；稅後虧損 2306 萬元，虧損較上季、去年同期大幅收斂，每股虧損 0.25 元。

瑞磁前 3 季營收 1.61 億元，年增 103.41%；毛利率 59.76%，年增 7.2 個百分點；營利率 93.8%，較去年同期大幅收斂；稅後虧損 1.51 億元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 1.98 元。

瑞磁表示，美國檢測需求未減，客戶拉貨動能強勁，目前訂單能見度看到明年第 2 季，且因應客戶訂單擴大生產量，預期本季營收有望優於上季，且有機會單季由虧轉盈。

瑞磁旗下開發的 COVID-19 分子檢測試劑搭配自動化檢測儀器 MDx 3000，單日檢驗數將擴增 5 倍，並以合併檢測方式 (Pooling Testing) 向美國 FDA 申請新冠病毒檢測試劑的緊急使用授權 (EUA)。