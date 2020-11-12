【袁志峰專欄】資金輪動持續 未有離場跡象

11 月 12 日推介 - 中國中鐵 (390)，上日收市 $4.08

1) 股市前景

港股連續 2 日由科技股換馬至舊經濟股，昨日天量成交額伴隨極低的沽空比率別具意義，估計舊經濟股升勢可持續，尤其是基建板塊，昨日才錄得首天成交突破。科技股調整已近尾聲，可伺機作選擇性吸納，阿里 (9988) 及美團 (3690) 已從歷史高位跌 20%，是調整或是轉入熊市，今日將有分曉。中芯國際 (981) 三季度業績強勁，收入及盈利皆創季度新高，盈利遠超預期主要是政府項目資金及外滙收益較預期高所致，估計股價今日可反彈，以市賬率 1.5 倍而言，有長線吸納價值，主要風險是美國出口管制及較弱的四季度業績指引。

今天推介是中國中鐵 (390)，該公司三季度業績超預期，收入及淨利潤增長提速。前三季度收入達 6888 億元 (人民幣，下同)，同比增 20.4%，淨利潤 182.6 億元，同比增 18.0%，其中三季度收入 2725 億元，同比增 29.8%，淨利潤 65.6 億元，同比增 32.2%。前三季度實現新簽合同 13542 億元，同比增 24.3%。目前在手未完成合同額為 35426 億元，較上年末增長 5.4%，約為去年收入的 4.2 倍，確保收入可持續增長。現價對應歷史市盈率 3.8 倍，市淨率 0.39 倍，股息率 4.6 厘。筆者 11 月 2 日股價於 3.56 元曾建議買入，雖然股價已累漲 15%，但估值仍然吸引。昨日股價急升 6.5% 而成交激增，技術走勢正面，維持買入建議，上調目標價至 4.70 元，止損價 3.90 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 75 點，全日反覆上落，收報 26227 點，跌 74 點或 0.3%。成交額按日增 14% 至 2675 億元，是歷來第三大最高紀錄，沽空比率跌至極低的 10.7%。港股通南向資金轉為淨買入 93 億元，包括淨買入 68 億元騰訊 (700) 股份及 38 億元美團 (3690) 股份，後者淨買入金額是有紀錄以來新高。

藍籌股 33 升 15 跌 2 持平。舊經濟股做好，科技股急跌。太古 (19)、華潤置地 (1109)、中國聯通 (762) 及中國移動 (941) 分別漲逾 9%、6%、6% 及 5%，是升幅最大藍籌。中海油 (883) 及長和 (1) 皆升 5%。長實集團 (1113)、中國海外發展 (688) 及滙豐 (5) 漲逾 4%。阿里 (9988) 及小米 (1810) 是跌幅最大藍籌。港交所 (388) 季度業績優於預期，但股價仍跌 4%。

恒生科技指數跌 6.2%，成份股 2 升 28 跌，大型科技股沽壓沉重。華虹半導體 (1347) 及阿里健康 (241) 是表現最差成份股，分別下跌 14% 及 12%。其次是 5 隻最大科技股，跌 7%-10%。阿里 (9988) 及美團 (3690) 從歷史高位皆已回調 20%。中芯國際 (981) 跌 7%。軟件股金山軟件 (3888)、金蝶國際 (268) 及微盟集團 (2013) 皆跌 6%。ASM 太平洋 (522) 和 FIT HON TENG(6088) 是唯一上升成份股，分別升 4% 和 2%。

板塊方面，中港銀行及地產、基建、水泥、電訊、石油、煤炭、電力及燃氣股跑赢大市。4 大中國銀行平均升 3%。中國建材 (3323)、華潤水泥 (1313)、中交建 (1800) 及中鐵建 (1186) 升 7%-11%。中國電訊 (728) 升 10%。科技、汽車、物管、太陽能、體育用品及醫藥股下跌。比亞迪股份 (1211) 及長城汽車 (2333) 分別跌 15% 及 11%。李寧 (2331) 及申洲國際 (2313) 跌 11% 及 7%。

周三上証指數小幅低開，其後窄幅震盪向下，收報 3342.2 點，跌 0.5%。深証成指跌 2.0%，科創 50 指數跌 3.2%。滬深兩市總成交減至約 8700 億元 (人民幣，下同)，較周二少約 1100 億元。滬深股通北向資金淨賣出 9 億元，11 月以來累積淨買入減少至 361 億元。

3) 上日美股市況總結

周三美股三大指數漲跌不一。道指收報 29397 點，跌 23 點或 0.1%。標指升 0.8%，納指升 2.0%。美匯指數升 0.3%，收報 92.99。現貨金價跌 0.7%，收報 1865 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行公布，10 月新增貸款 6898 億元 (人民幣，下同)，按年多增 285 億元，但較 9 月大幅減少近 64%，亦少於市場預期。10 月份廣義貨幣 (M2) 按年增長 10.5%，較 9 月減慢 0.4 個百分點，亦低過市場預期。(信報)

5) 個股訊息

中芯國際 (981) 公布，截至今年 9 月底止，第三季盈利 2.56 億元 (美元，下同)，按年增長 1.23 倍。期內，收入 10.83 億元，按年上升 32.6%；毛利率 24.2%，按年增加 3.4 個百分點。該公司預期，第四季收入按季減少 10% 至 12%；毛利率介於 16% 至 18% 的範圍內。(信報)

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/