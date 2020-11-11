【百達投顧】SG投資新商機 用科技翻轉環境

2020 年絕對是讓大家留下深刻印象的一年，包含澳洲森林大火、東非蝗災、新冠肺炎疫情等等天災，衝擊人類過往規律的生活，也提醒人類，與環境和平共處才是永續之道。百達 - 環境機會基金訴求投資於為地球提供環境永續解決方案的企業，讓投資對環境產生深遠影響，發揮投資影響力。

全台 ESG 基金吸金王

根據晨星數據，百達 - 環境機會基金今年以來截至 10 月底為止，吸引全球資金淨流入 24.77 億美元，是在台核備所有的晨星永續評等 5 顆地球的境外基金之中，資金流入之冠。

百達 - 環境機會基金經理人杜一表示，全球永續環境解決方案的市場規模大約有 2.5 兆美元，而且以每年 6-7% 的速度成長，是不容忽視的重大趨勢，相關範疇包含再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢物處理與再造以及汙染控制。

永續環境解決方案主要範疇

這個趨勢的背後具有三大力量支持，包含消費者、企業與政府。根據 KPMG 於 2019 年發布的報告，84% 的千禧世代將 ESG 影響視為投資重點。這說明當前的「富二代」可能與他們的父母想的不一樣，未來在投資的配置上將更往符合 ESG 的觀念走。在企業上，也有七成以上的 CEO 表示，公司的成長與永續環境能源科技的變化脫離不了關係，必須妥善應對來提高營運能力。

全球政府更是明確定調解決環境問題的目標，例如歐盟喊出 2050 年達成碳中和、美國的再生能源補貼與電動車發展計畫持續推動、及中國持續推動能源轉型，至 2025 年以前，電動車普及率要達到 25%。

用科學找到對地球帶來貢獻的企業

百達 - 環境機會基金採用獨特的投資邏輯，透過「地球邊界理論」在科學架構的基礎上，尋找對地球帶來正面貢獻的企業。根據該理論，地球急需解決的問題包含生物多樣性、氮磷循環（過度施肥）、土地用途變化與氣候變遷等。

地球邊界理論

舉例而言，丹麥風力發電大廠 Vestas，在創造每 100 萬美元營收的同時，可以減少 1,500 噸的二氧化碳排放，降低氣候變遷的潛在風險，為地球帶來正面影響，就是符合投資範疇的標的。透過大量挖掘對地球有正面貢獻的企業，讓百達 - 環境機會基金成為一檔投資同時也可以解決環境問題的基金。透過百達資產管理的環境影響估算，投資在百達 - 環境機會 1 萬美元，約當於節省 489 人一天的用水量、回收 5.4 萬個寶特瓶、減少一趟倫敦飛往紐約商務艙的排碳量，以及產出讓電動車行駛 1.8 萬公里的電力。

用科技翻轉環境問題

根據全球智慧財產組織統計，全球環境科技相關專利數從 2015 年的 2,558 件提高 2019 年到 2,705 件。百達投顧指出，這就是用科技來翻轉環境問題的最佳佐證，更多的科技創新，帶來新的投資主題。

百達 - 環境機會基金運用科技的方式來扭轉環境問題，此外，在績效表現上也毫不遜色。根據晨星資料顯示，基金相較於同類基金，不論是短、中、長期績效均位於前四分之一，表現相對優異，讓投資獲益與環境守護同時達成。

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